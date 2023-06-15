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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Филиппинах недалеко от вулкана Тааль

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 произошло на острове Лусон (Филиппины), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр зафиксированного в 05:19 мск в четверг землетрясения находился в 32 км северо-западнее города Тааль, расположенного в нескольких километрах от побережья одноименного озера, заполняющего кальдеру вулкана.

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 6,2. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 124,2 км.

Филиппины
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