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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

МВФ заявил о необходимости дальнейшего ужесточения политики ЕЦБ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ) необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы добиться возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, считают в Международном валютном фонде (МВФ).

Ключевые процентные ставки ЕЦБ уже находятся на уровнях, сдерживающих экономическую активность, говорится в докладе МВФ по экономике еврозоны, опубликованном в пятницу.

"Инфляционные прогнозы, а также высокая неопределенность в отношении устойчивости инфляции, позволяют предположить, что ЕЦБ необходимо придерживаться более ограничительной политики, чем в данный момент, в течение длительного периода, чтобы добиться своевременного возврата инфляции к целевому показателю", - отмечается в докладе МВФ.

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам - до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,25%.

Президент ЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.

Инфляция в еврозоне, достигавшая 10,6% в октябре 2022 года, замедлилась в мае до минимальных с февраля прошлого года 6,1% в годовом выражении, однако она все еще в три раза выше целевого показателя ЕЦБ.

Согласно прогнозу МВФ, темпы роста потребительских цен в еврозоне замедлятся до 2% "примерно к середине 2025 года".

МВФ ЕЦБ Европейский центральный банк
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