МВФ объяснил высокую инфляцию в еврозоне ростом корпоративных прибылей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) полагает, что на самом деле прибыль компаний, а не затраты на рабочую силу способствуют высокой инфляции в еврозоне.

"На рост корпоративных прибылей приходится почти половина повышения инфляции в Европе за последние два года, поскольку компании подняли цены более значительно, чем увеличилась стоимость импортируемых энергоресурсов", - говорится в исследовании, написанном тремя штатными экономистами МВФ в преддверии ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтра.

В документе отмечается, что корпоративные прибыли обусловили 45% роста цен с начала 2022 года. При этом на повышение затрат на импорт пришлось 40%, на затраты на оплату труда - 25%. По данным МВФ, налоги оказали дефляционное воздействие, что объясняет, почему сумма показателей превышает 100%.

"Теперь, когда работники настаивают на повышении заработной платы, чтобы компенсировать утраченную покупательную способность, компаниям, возможно, придется согласиться на меньшую долю прибыли", если придерживаться плана по замедлению инфляции до целевого показателя Европейского центрального банка в 2% в 2025 году, говорится в сообщении фонда.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, открывая мероприятие в Синтре, частично подкрепила в своей речи выводы этого исследования.

"При прочих равных условиях, если инфляция должна быстро замедлиться, фирмы должны снизить свою норму прибыли, которая резко возросла за последние два года, и взять на себя часть ожидаемого повышения затрат на рабочую силу", - сказала она.