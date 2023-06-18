Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Папа римский провел в Ватикане первую после операции проповедь

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье провел в Ватикане первую после операции и выписки из больницы проповедь, передает портал Vatican News.

"Папа римский Франциск начал свою воскресную молитву, выразив глубокую благодарность за любовь, заботу и поддержку в молитве во время его пребывания в больнице", - пишет портал.

Ранее на этой неделе понтифик покинул больницу, где провел девять дней после операции на кишечнике.

Понтифику провели операцию на прошлой неделе. Операция под общим наркозом длилась три часа и прошла без осложнений. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня были отменены.

В 2021 году Франциску провели операцию, в ходе которой удалили 33 см кишечника из-за воспаления.

Ватикан Папа римский Франциск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Боррель заявил генсеку ЛАГ, что ЕС не считает своевременным возвращение Сирии в организацию

Захваченных в банке в Астане заложников освободили

Захваченных в банке в Астане заложников освободили

Пять российских туристов пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья

В захваченном отделении банка в Астане остались только сотрудники

В Судане вступил в силу режим прекращения огня

Почти две трети французов желают ухода Борн с поста премьера

МИД КНР возложил ответственность за возможный военный конфликт с США на Вашингтон

МИД КНР возложил ответственность за возможный военный конфликт с США на Вашингтон

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 июня

Расширение БРИКС будет в повестке дня августовского саммита объединения

Что произошло за день: суббота, 17 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });