Папа римский провел в Ватикане первую после операции проповедь

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье провел в Ватикане первую после операции и выписки из больницы проповедь, передает портал Vatican News.

"Папа римский Франциск начал свою воскресную молитву, выразив глубокую благодарность за любовь, заботу и поддержку в молитве во время его пребывания в больнице", - пишет портал.

Ранее на этой неделе понтифик покинул больницу, где провел девять дней после операции на кишечнике.

Понтифику провели операцию на прошлой неделе. Операция под общим наркозом длилась три часа и прошла без осложнений. В связи с этим все папские аудиенции до 18 июня были отменены.

В 2021 году Франциску провели операцию, в ходе которой удалили 33 см кишечника из-за воспаления.