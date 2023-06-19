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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

Подтопления в Северной Осетии, Испания выиграла Лигу наций, группа московских туристов пропала в Карачаево-Черкесии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Режим ЧС введен во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии из-за подтоплений. В ряде населенных пунктов сильные дожди и шквалистый ветер спровоцировали отключения электричества.

- Сборная Испании по футболу выиграла Лигу наций УЕФА. Испанцы победили команду Хорватии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, но в серии пенальти успешнее оказалась Испания.

- Группа туристов из Москвы пропала в горах Карачаево-Черкесии. Их ищут спасатели.

- Ракета SpaceX вывела на орбиту индонезийский спутник связи. Запуск ракеты был осуществлен с базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

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