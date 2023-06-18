Режим ЧС введен во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии из-за подтоплений

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - - Сильные дожди и шквалистый ветер спровоцировали отключения электричества и подтопления в ряде населенных пунктов Северной Осетии, во Владикавказе и Пригородном районе введен режим ЧС, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

Он отметил, что экстренные службы в оперативном порядке восстанавливают обрывы на линиях электропередач, ликвидируют аварии на объектах водо- и газоснабжения.

"Работы будут вестись в круглосуточном режиме. С 18:00 во Владикавказе введён режим ЧС. Кроме того, временно ограничено движение транспорта со стороны ул. Шмулевича в сторону ул. Зураба Магкаева, пока закрыт для движения также въезд в пос. Южный", - уточнил Меняйло.

Он добавил, что в Пригородном районе также введен режим ЧС и ограничено движение автотранспорта со стороны въезда в Тарское ущелье с обеих сторон аварийного участка.