Приговор осужденной на семь лет экс-невестке Назарбаева оставлен без изменения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор, вынесенный 4 мая бывшей супруге племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Гульмире Сатыбалды - и ее подельникам, сообщила пресс-служба суда Астаны.

"Не соглашаясь с данным приговором, осужденные и их защитники обжаловали судебный акт в апелляционном порядке. По итогам рассмотрения дела апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменений", - говорится в распространенном в среду сообщении.

Приговор вступил в законную силу, отметили в суде.

Как сообщалось, суд №2 района Байконур в Астане признал Гульмиру Сатыбалды виновной в самоуправстве и похищении человека и назначил ей семь лет лишения свободы без конфискации имущества, с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Кроме того, ее лишили госнаграды - ордена "Курмет".

Второй обвиняемый - Мади Батыршаев - также признан виновным и приговорен к семи годам колонии без конфискации имущества, третий подельник - Рашид Утебеков - получил пять лет лишения свободы без конфискации имущества.

Сатыбалды в организации уголовного правонарушения; в самоуправстве, причинившем существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций и совершенном с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору, а также в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений.

Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта 2022 года и отправлена в изолятор временного содержания Астаны. На следующий день антикорупционное ведомство сообщило, что в отношении нее и других лиц проводится расследование по факту рейдерского захвата бизнеса. Позже антикоррупционное ведомство Шымкента сообщало, что проводит расследование в отношении должностных лиц госучреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), выплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы. В апреле пресс-служба агентства по противодействию коррупции сообщила, что Сатыбалды также подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017.

Гульмира Сатыбалды является бывшей супругой Кайрата Сатыбалды - это племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, он входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В сентябре прошлого года суд в Астане признал Кайрата Сатыбалды виновным в хищениях и приговорил его к шести годам колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права работать на госслужбе сроком на 10 лет.