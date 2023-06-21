В центре Парижа после взрыва загорелся многоэтажный дом
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пожарные во французской столице ведут борьбу с огнем, охватившим многоэтажный дом, сообщает в среду газета Le Parisien.
Пожар бушует в четырехэтажном доме, расположенном в 5-м округе Парижа. Отмечается, что возгорание началось из-за взрыва бытового газа.
По предварительным данным, как минимум 16 человек пострадали.
В данный момент в тушении пламени участвуют 230 пожарных. На место прибыла мэр Парижа Анна Идальго.