Российские космонавты досрочно завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции (МКС) раньше запланированного, успешно выполнив все работы, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня в 23:48 по московскому времени участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск"", - говорится в сообщении.

Продолжительность выхода составила 6 часов 24 минуты. Изначально продолжительность выхода должна была составить 6 часов 51 минуту.

В ходе работ экипаж установил и подключил новую аппаратуру РСПИ-М, предназначенную для высокоскоростной передачи информации с российского сегмента МКС на Землю.

Кроме того, Прокопьев и Петелин демонтировали научную аппаратуру "Сейсмопрогноз", оборудование старой системы передачи информации и приемопередатчик, сняли с модуля "Звезда" планшет эксперимента "Импакт" и съемную кассету-контейнер с образцами материалов, которые провели в условиях открытого космоса 19 лет.

Также космонавты демонтировали с модуля "Поиск" один из трех контейнеров оборудования "Биориск-МСН", предназначенного для изучения влияния открытого космоса на материалы для космической техники.

Выход космонавтов начался ранее в четверг в 17:24 мск.

Для Прокопьева данный выход стал седьмым в космической карьере, для Петелина - пятым.