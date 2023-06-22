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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Космонавты вышли в открытый космос для установки на МКС средства связи нового поколения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к работам в открытом космосе для установки новой аппаратуры передачи информации на модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" в 17:24 по московскому времени. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 51 минуту.

Главной целью работ станет установка аппаратуры высокоскоростной радиотехнической системы передачи РСПИ-М на служебном модуле "Звезда".

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В ходе внекорабельной деятельности (ВКД-59) Прокопьев и Петелин демонтируют с модуля "Звезда" научную аппаратуру "Сейсмопрогноз", оборудование старой системы передачи информации и приемопередатчик.

После этого космонавты установят и подключат новую аппаратуру РСПИ-М, предназначенную для высокоскоростной передачи информации с российского сегмента МКС на Землю.

Также в ходе работ Прокопьев и Петелин снимут с модуля "Звезда" планшет эксперимента "Импакт" и съемную кассету-контейнер с образцами материалов, которые провели в условиях открытого космоса 19 лет.

Затем космонавты сфотографируют внешнюю поверхность модуля "Звезда" и демонтируют с модуля "Поиск" один из трех контейнеров оборудования "Биориск-МСН", предназначенного для изучения влияния открытого космоса на материалы для космической техники.

Для Прокопьева данный выход станет седьмым в космической карьере, для Петелина - пятым.

Аппаратура РСПИ-М прибыла на МКС в октябре 2022 года на корабле "Прогресс МС-21".

Изначально ее планировалось установить на внешней поверхности станции в феврале текущего года, однако выход в открытый космос отложили из-за нештатных ситуаций с кораблями "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21".

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся 12 мая - в ходе работ космонавты раскрыли и интегрировали дополнительный радиационный теплообменник в состав модуля "Наука" российского сегмента МКС.

Серию выходов в открытый космос весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС "Роскосмос" анонсировал в конце марта.

МКС Роскосмос
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