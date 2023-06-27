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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Пять случаев заражения малярией зарегистрированы в США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в понедельник выпустили предупреждение в связи с регистрацией в США за последние два месяца пяти случаев малярии у людей, не выезжавших за пределы страны, сообщают местные СМИ.

Четыре человека в округе Сарасота (штат Флорида) и один в округе Камерон (штат Техас) были инфицированы в период с конца мая по конец июня. Все они получили лечение и выздоравливают.

Отмечается, что данные случаи являются первыми за 20 лет, не связанными с поездками в другие страны. Последний подтвержденный случай местной передачи произошел в 2003 году, когда восемь человек заразились в округе Палм-Бич (штат Флорида).

Риск заболеть малярией в Соединенных Штатах "остается чрезвычайно низким", сообщили в CDC.

Тем не менее, эксперты заявили, что американцы должны знать о такой вероятности и принимать меры для предотвращения укусов комаров.

CDC предупредили, что у врачей и больниц должен быть план быстрой диагностики пациента с малярией, чтобы они могли начать назначать противомалярийные препараты в течение 24 часов.

Малярия - заболевание, передаваемое комарами. Среди симптомов - лихорадка, головные боли, озноб, боли в мышцах и усталость. Симптомы обычно проявляются через 10 дней - четыре недели после укуса насекомого.

США
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