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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий на юге России отдал распоряжение о приведении армии в полную боеготовность.

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", - сказал Лукашенко во вторник в Минске в ходе мероприятия, посвященного вручению генеральских погонов. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, жители Белоруссии близко к сердцу восприняли попытку военного мятежа в России.

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - сказал президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия
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