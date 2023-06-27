Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне событий на юге России отдал распоряжение о приведении армии в полную боеготовность.

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", - сказал Лукашенко во вторник в Минске в ходе мероприятия, посвященного вручению генеральских погонов. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, жители Белоруссии близко к сердцу восприняли попытку военного мятежа в России.

"Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно", - сказал президент Белоруссии.