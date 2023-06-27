Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия при необходимости готова была направить в Россию бригаду силовиков для урегулирования ситуации с попыткой вооруженного мятежа.

"Не только армия, в том числе милиция, спецподразделения были приведены в полную боевую готовность. Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости", - заявил Лукашенко во вторник в Минске в ходе мероприятия, посвященного вручению генеральских погон. Его слова приводит близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что по итогам переговоров президента Белоруссии Лукашенко с главой ЧВК "Вагнер", которые прошли по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным, было принято решение, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина будет прекращено, "сам он уйдет в Белоруссию".

26 июня Путин рассказал о данном им обещании, что бойцы "Вагнера", которые не пожелают служить по контракту в Минобороны РФ, смогут уйти в Белоруссию.