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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Бойцов "Вагнера" попытались использовать "втемную", заявил президент РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" - патриоты России, но их пытались использовать "втемную", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы "Вагнер" - это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать "втемную" против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего", - сказал Путин в понедельник в телеобращении.

Однако, по его словам, организаторы мятежа "прекрасно понимали, что идут на преступные действия, на раскол и ослабление страны".

"Организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих", - продолжил глава государства.

"Именно такого исхода, братоубийства хотели враги России и неонацисты в Киеве, их западные покровители, разного рода национал-предатели. Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители. Чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице", - подчеркнул он.

Вместе с тем Путин поблагодарил бойцов "Вагнера", которые не присоединились к мятежникам.

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение - не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты", - сказал российский президент.

"Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким", - отметил он.

Владимир Путин Вагнер
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