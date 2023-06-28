Прибыль крупных промпредприятий Китая упала на 18,8% в январе-мае

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае снизилась на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года – до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники.

Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-мае сократилась на 17,7%, частных компаний – на 21,3%.

В мае совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР уменьшилась на 12,6%.