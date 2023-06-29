Эфиопия попросила включить ее в БРИКС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Эфиопия подала заявку на вступление в группу БРИКС, сообщает The Reporter Ethiopia со ссылкой на МИД страны в четверг.

"Мы надеемся, что БРИКС даст положительный ответ на заявку, с которой мы обратились", - цитируют эфиопские СМИ слова представителя МИД страны Мелеса Алема.

Он напомнил, что до сих пор Эфиопия была и участницей, и основательницей многих международных организаций и именно поэтому Аддис-Абеба продолжит работать с международными учреждениями во благо защиты интересов страны.

В БРИКС входят Бразилия, Индия, КНР, Россия и Южная Африка.