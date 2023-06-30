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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Иракские власти требуют от Швеции выдачи выходца из Ирака, сжегшего Коран

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Иракские власти потребовали от правительства Швеции выдать 37-летнего выходца из Ирака, который в ходе акции протеста сжег несколько страниц Корана перед мечетью в Стокгольме, сообщают арабские СМИ.

"Мы требуем, чтобы шведские власти передали его иракским властям для судебного разбирательства в соответствии с законами Ирака", - приводят СМИ слова представителя иракского МИД Ахмеда ас-Сахафа.

Отмечается, что иракские власти подадут запрос об экстрадиции 37-летнего иракского иммигранта Салвана Момики.

Кроме того, МИД Ирака вызвал посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстром и попросил власти Швеции принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных акций.

Ранее на этой неделе сообщалось, что полиция Швеции разрешила активистам провести в среду акцию протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма. Один из участников шествия - 37-летний выходец из Ирака - сжег несколько страниц Корана перед самой большой мечетью шведской столицы.

Ирак Швеция
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