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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Венгерская MOL закрыла сделку по покупке словенского подразделения австрийской OMV

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Венгерская нефтегазовая компания MOL закрыла сделку по покупке словенского подразделения австрийской OMV, говорится в пресс-релизе OMV.

Стороны объявили о сделке еще в 2021 году. Среди купленных MOL словенских активов OMV – сеть АЗС, а также оптовый бизнес. Сумма сделки составила 311 млн евро.

"Продажа активов поддержит трансформацию OMV на пути к цели достижения углеродной нейтральности не позднее 2050 года", - отмечается в сообщении компании.

Акции OMV прибавляют 1,5% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19,5%.

MOL OMV Венгрия Словения Австрия
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