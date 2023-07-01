Глава Херсонской области заявил о зачистке территории близ Антоновского моста от ВСУ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ завершили ликвидацию украинских военных на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках", - написал Сальдо в своем телеграм-канале в субботу.

По его словам, в боевой операции участвовали бойцы отряда "Шторм", 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.

О попытках ВСУ переправиться через Днепр в районе Антоновского моста, спрятаться под сохранившимися пролетами и в ближайших домах сообщалось с начала недели.

Антоновский мост (протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м) соединял Херсон с левобережьем Днепра. В ходе боевых действий он был разрушен.