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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Закупочная цена на российский газ для Молдавии в июле снизилась на 3%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Закупочная цена на газ, поставляемый "Газпромом" для Молдавии, в июле составит согласно контракту $550,6 за 1 тыс. кубометров, что на $17,55 ниже (на 3%), чем была в июне 2023 года.

"В июле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной составляющей, составит $550,6 за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз", - написал председатель правления "Молдовагаз" Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

Цена на газ для Молдавии формируется исходя из нефтяной корзины, а также одного из биржевых индексов Front Month Index. В зависимости от времени года пропорции нефтяной корзины и индекса меняются.

С конца 2022 года Молдавия сама не потребляет газ, поставляемый "Газпромом", весь объем направляется в Приднестровье на Молдавскую ГРЭС, где вырабатывается электроэнергия для нужд Приднестровья и Молдавии.

Молдавия несколько месяцев потребляет газ, ранее закупленный из альтернативных источников в результате тендеров.

Средняя прогнозируемая цена закупки газа на 2023 год, заложенная в нынешний тариф для потребителей, составляет $750 за 1 тыс. кубометров.

Молдавия Газпром
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