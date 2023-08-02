Цена российского газа для Молдавии в августе снизилась на 4,2%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Закупочная цена природного газа, поставляемого "Газпромом" в Молдавию, в августе составляет $527,68 за 1 тыс. кубометров, сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"В августе закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит $527,68 за тысячу кубометров. Весь объем газа от российского поставщика будет направлен для нужд ООО "Тираспольтрансгаз" (в Приднестровье - ИФ)", - написал Чебан в своем телеграм-канале.

В июле закупочная цена равнялась $550,6 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, в августе она снизилась на 4,2%.

Цена на газ для Молдавии формируется исходя из нефтяной корзины, а также одного из биржевых индексов Front Month Index. В зависимости от времени года пропорции нефтяной корзины и индекса меняются.

С конца 2022 года Молдавия сама не потребляет газ, поставляемый "Газпромом", весь объем направляется в Приднестровье на Молдавскую ГРЭС, где вырабатывается электроэнергия для нужд Приднестровья и Молдавии.