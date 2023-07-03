Референдум о статусе Республики Сербской может пройти до конца года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что до конца года боснийские сербы могли бы провести референдум о статусе республики.

"Полагаю, что до Нового года в Республике Сербской мог бы пройти референдум по самым важным вопросам, касающимся статуса, а также о том, в каком направлении ей двигаться дальше", - приводит в понедельник слова Додика сербская газета "Политика".

Он отметил, что не желает каких-либо столкновений, а роль НАТО в Боснии и Герцеговине видит в обеспечении мира. "В случае осложнения политической ситуации силы НАТО должны будут выйти на линию межэтнического разграничения", - добавил он.

Додик также заявил, что "пришло время для того, чтобы Сербия и Республика Сербская учредили единую политику, направленную на защиту сербских национальных и государственных интересов".

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает Президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.