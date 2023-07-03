Не менее 10 палестинцев убиты в ходе операции Израиля на Западном берегу реки Иордан

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Масштабные столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля произошли в понедельник на Западном берегу реки Иордан в ходе израильской антитеррористической операции в городе Дженин, передают израильские СМИ.

По информации The Jerusalem Post, не менее 10 палестинцев убиты в ходе операции, начавшейся в ночь на понедельник, и еще как минимум 20 задержали. Сейчас израильская армия продолжает операцию не только в Дженине, но и в других населенных пунктах Западного берега реки Иордан.

В ходе операции израильские военные, среди прочего, обнаружили лабораторию для производства взрывных устройств и склад с сотнями уже готовых к использованию устройств, а также два склада с самодельными бомбами.

Кроме того, столкновения произошли между жителями еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и палестинцами, они забрасывали друг друга камнями.

Палестинское военизированное движение "Исламский джихад" назвало израильскую операцию "резней" и пообещало дать на нее ответ.

Между тем, контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинскую молодежь присоединиться к тем, кто участвует в столкновениях с израильтянами.