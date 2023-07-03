Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Не менее 10 палестинцев убиты в ходе операции Израиля на Западном берегу реки Иордан

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Масштабные столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля произошли в понедельник на Западном берегу реки Иордан в ходе израильской антитеррористической операции в городе Дженин, передают израильские СМИ.

По информации The Jerusalem Post, не менее 10 палестинцев убиты в ходе операции, начавшейся в ночь на понедельник, и еще как минимум 20 задержали. Сейчас израильская армия продолжает операцию не только в Дженине, но и в других населенных пунктах Западного берега реки Иордан.

В ходе операции израильские военные, среди прочего, обнаружили лабораторию для производства взрывных устройств и склад с сотнями уже готовых к использованию устройств, а также два склада с самодельными бомбами.

Кроме того, столкновения произошли между жителями еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и палестинцами, они забрасывали друг друга камнями.

Палестинское военизированное движение "Исламский джихад" назвало израильскую операцию "резней" и пообещало дать на нее ответ.

Между тем, контролирующее сектор Газа движение ХАМАС призвало палестинскую молодежь присоединиться к тем, кто участвует в столкновениях с израильтянами.

Израиль Дженин Палестина ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ООН ищет способы ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июля

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

В Совбезе РФ заявили, что Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });