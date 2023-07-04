До 3 тыс. палестинцев бежали из лагеря беженцев в Дженине в связи с операцией Израиля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Примерно 3 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан в связи с операцией армии обороны Израиля. Об этом сообщает во вторник Haaretz со ссылкой на заместителя губернатора Дженина Камаля Абу аль-Руба.

Он также заявил, что 1 тыс. из них разместили в зданиях, принадлежащих Палестинской национальной администрации (ПНА).

При этом число жителей лагеря для беженцев в Дженине оценивают в 15 - 20 тыс. человек.

Накануне поступали сообщения о серьезных перебоях с электричеством в Дженине, а городские власти сообщали о серьезном ущербе, нанесенном местной энергосистеме.

По данным Haaretz, представители израильских служб безопасности отмечали, что приказа эвакуироваться местным жителям не поступало.

Между тем представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что в лагере находятся примерно 300 вооруженных палестинцев, но большинство из них предпочитают избегать столкновений с израильскими солдатами.

Накануне армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин. Высокопоставленный правительственный чиновник Израиля назвал ее целью "покончить с ролью Дженина как города-убежища для террористов". По его словам, операция "продлится столько, сколько потребуется". В операции, по различным данным, участвуют более 1 тыс. военнослужащих.

Палестинские СМИ сообщили о погибших и раненых в результате ряда ударов израильской армии. Палестинское военизированное движение "Исламский джихад" назвало израильскую операцию резней и обещало дать на нее ответ.

Между тем в ночь на вторник ПНА приняла решение прекратить все контакты с властями Израиля и не возобновлять координацию между палестинскими и израильскими службами безопасности.