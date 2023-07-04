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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

В Тель-Авиве семь человек пострадали в результате наезда и нападения с ножом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Тель-Авиве не менее семи человек пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар и нападения с ножом, подозреваемый в нападении убит, сообщает Jerusalem Post. Представитель "ХАМАСа" Хазем Кассем уже назвал это героическим подвигом, совершенным в ответ на спецоперацию Израиля в Дженине, пишет Ha'aretz.

Нападение было совершено днем в районе Рамат-а-Хаяль на улице Пинхас Розен. Cудя по видеозаписям в соцсетях, водитель выехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем выбежал из машины и ударил одного из пострадавших ножом. По данным журналистов, его насмерть застрелил кто-то из гражданских очевидцев.

На место прибыли врачи скорой помощи, пострадавших госпитализируют. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По данным медиков, госпитализированы пятеро, полиция сообщила о семерых пострадавших.

В полиции Тель-Авива заявили, что, по предварительным данным, это теракт, который совершил выходец с Западного берега Иордана. Он действовал в одиночку.

Тель-Авив ХАМАС Израиль Дженин
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