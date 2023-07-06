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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Внешнеторговый дефицит США в мае ожидаемо сократился

Импорт достиг минимума с декабря 2021 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в мае сократился на 7,3% относительно предыдущего месяца – до $69 млрд, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в апреле отрицательное сальдо торгового баланса составило $74,4 млрд, а не $74,6 млрд, как сообщалось ранее.

Майский дефицит совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Экспорт из США в позапрошлом месяце снизился на $2,1 млрд (0,8%), до $247,1 млрд. Экспорт товаров уменьшился на $2,5 млрд, в том числе за счет снижения поставок соевых бобов на $2,2 млрд. В то же время экспорт услуг увеличился на $400 млн.

Объем импорта уменьшился на $7,2 млрд (2,3%), до минимальных с декабря 2021 года $316,1 млрд. Как отмечает Trading Economics, это может говорить о влиянии на внутренний спрос стабильно высокой инфляции и повышения процентных ставок. Ввоз товаров сократился на $4,8 млрд, в частности за счет снижения закупок фармацевтических препаратов на $2,9 млрд. Импорт услуг снизился на $300 млн.

Дефицит внешнеторгового баланса США за январь-май текущего года уменьшился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до $344,42 млрд. Объем экспорта увеличился на 3,9%, импорта – снизился на 3,2%.

США
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