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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Пассажиры неисправного аттракциона в Висконсине повисли вниз головой на несколько часов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Неисправность аттракциона на фестивале 5 июля в американском штате Висконсин привела к тому, что восемь пассажиров застряли вверх тормашками более чем на четыре часа. Об этом сообщает агентство United Press International.

Пожарные из нескольких близлежащих городов приехали на проходящий за городской чертой фестиваль, чтобы помочь людям вернуться на землю.

В итоге, все пассажиры были благополучно доставлены на землю и осмотрены бригадами скорой помощи.

Пожарные заявили, что причиной остановки стала механическая неисправность. Впрочем, они утверждают, что недавно аттракцион был проинспектирован властями штата Висконсин.

Висконсин
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