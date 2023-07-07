Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мировые цены на продовольствие в июне продолжили снижение. Об этом говорится в очередном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие в минувшем месяце составил 122,3 пункта, что на 1,4% ниже показателя мая и на 23,4% ниже максимального уровня марта 2022 года.

Индекс цен на зерно в июне по сравнению с маем снизился на 2,1% и на 23,9% – в годовом выражении. Снижение связано с падением мировых цен на все основные зерновые. Больше всего подешевело фуражное зерно – на 3,4%.

Индекс цен на растительные масла по сравнению с маем снизился на 2,4% и достиг самого низкого уровня с ноября 2020 года. "Продолжающееся снижение значения этого индекса обусловлено падением мировых цен на пальмовое и подсолнечное масла на фоне некоторого роста котировок соевого и рапсового масел", - поясняется в обзоре.

Индекс цен на молочную продукцию за месяц снизился на 0,8%, в годовом выражении – на 22,2%. "Зафиксированное в июне снижение связано с падением международных цен на сыр, обусловленным наличием значительного экспортного предложения, прежде всего в Западной Европе на фоне сезонного увеличения производства молока и некоторого снижения розничных продаж", - говорится в обзоре.

Индекс цен на мясо в июне практически не изменился, в годовом выражении – снизился на 6,4%. "Рост международных котировок на мясо птицы и свинину в июне был практически полностью нивелирован снижением котировок на говядину и баранину, - пояснили эксперты. - Международные цены на мясо птицы продолжили рост, что объясняется высоким импортным спросом со стороны Восточной Азии. В свою очередь рост цен на свинину связан с сохраняющимся ограниченным предложением в ведущих регионах-производителях, прежде всего в Евросоюзе".

Индекс цен на сахар в июне оказался на 3,2% ниже майского значения и является его первым снижением после непрерывного четырехмесячного роста. В годовом выражении международные котировки все еще выше на 29,7%. "Зафиксированное в июне снижение международных цен на сахар обусловлено, главным образом, хорошим урожаем сахарного тростника в Бразилии и сниженным импортным спросом в мире, особенно со стороны Китая – второго по объему импортера сахара в мире", - говорится в обзоре.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.