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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Канада и европейские страны НАТО в 2023 г. могут увеличить расходы на оборону на 8,3%

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Расходы на оборону Канады и европейских членов НАТО в 2023 году вырастут на 8,3%, рассчитывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В 2023 году мы ожидаем реальное увеличение на 8,3% у европейских союзников и Канады. Это самое большое увеличение за последние 10 лет. Наши расходы на оборону растут. Европейские союзники и Канада инвестируют более 450 млн долларов дополнительно с тех пор, как мы согласовали наши первые обязательства по инвестициям в оборону в 2014 году", - заявил Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

Он знакомил журналистов с программой предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО 11-12 июля.

"На саммите мы примем более амбициозные цели по инвестициям не менее 2% от ВВП на оборону", - объявил генеральный секретарь. Он уточнил в ответах на вопросы, что "это не потолок, не верхний уровень, а минимум".

В 2014 году три государства-союзника тратили на оборону 2%, а в 2023 году одиннадцать стран НАТО достигли этого уровня, либо его превысили. "И, как мы ожидаем, в следующем году таких союзников будет еще больше", - предположил генеральный секретарь альянса.

Йенс Столтенберг НАТО
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