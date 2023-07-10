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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Президент Польши заявил, что страна лидирует по уровню финансирования обороны в НАТО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Польша стала лидирующей страной НАТО по уровню выделения средств на оборону, сообщил в понедельник президент страны Анджей Дуда.

"В этом году бюджет на оборону составляет практически 3,9% нашего ВВП. Так что в том, что касается средств на оборону, мы находимся во главе альянса", - приводит слова Дуды Польское радио.

В 2014 году страны НАТО обязались достичь выделения средств на оборону на уровне не менее 2% ВВП. Девять из них достигают или превышают этот целевой показатель. Девятнадцать союзников заявляют о четких планах достичь этого к 2024 году.

Анджей Дуда НАТО Польша
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