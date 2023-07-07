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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Иран планирует нарастить объемы выделения этана и зарабатывать на этом до $300 млн в год

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иран планирует нарастить объемы выделения этана, что может принести бюджету страны до $250-300 млн в год.

Как пишет иранское информагентство Shana, об этом министр нефти Джавад Оуджи заявил на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по увеличению объемов выделения этана на установках комплекса газового месторождения Южный Парс.

По его словам, проект будет запущен в ближайшие два месяца, после того как план 11-й фазы разработки месторождения вступит в силу.

Ежегодный объем выделения этана составит 1,1 млн тонн, уточняет информационное агентство Tasnim.

Этан входит в состав природного газа и нефти, как компонент природного газа используется в качестве топлива, а в химической промышленности применяется для получения этилена и этанола.

На месторождении Южный Парс, которое содержит около половины газовых запасов Ирана, ежедневно добывается более 700 млн куб. метров газа. Около 66% выделяемого в настоящее время этана очищается, остальная часть направляется в трубопровод для дальнейшего потребления.

Иран
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