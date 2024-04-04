В Иране убиты 15 человек, напавших на базы Корпуса стражей Исламской революции
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Служащие иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ликвидировали 15 человек, напавших на объекты КСИР в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.
По данным агентства, во время столкновений также погибли трое полицейских и двое служащих КСИР.
Накануне вечером вооруженные люди напали на объекты КСИР в городах Раск и Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
Нападавшие захватили заложников в Чабахаре. Как отмечает ЭФЭ, после нескольких часов столкновений между силами КСИР и нападавшими всех заложников удалось освободить.
Заместитель министра внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади заявил, что ответственность за нападения несет радикальная группировка "Джейш аль-Адль", которую в Иране признают террористической.
В декабре прошлого года "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в городе Раск, в результате которого погибли 11 сотрудников правоохранительных органов.
Группировка "Джейш аль-Адль" основана в 2012 году, ее члены - приверженцы исламского течения салафитов. Она действует в основном на юго-востоке Ирана, где существуют проблемы с режимом безопасности на границе с Пакистаном.
Группировка взаимодействовала с курдскими сепаратистами в Иране. Признана террористической организацией в Иране, США, Японии, Новой Зеландии.