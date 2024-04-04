В Иране убиты 15 человек, напавших на базы Корпуса стражей Исламской революции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Служащие иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ликвидировали 15 человек, напавших на объекты КСИР в провинции Систан и Белуджистан, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

По данным агентства, во время столкновений также погибли трое полицейских и двое служащих КСИР.

Накануне вечером вооруженные люди напали на объекты КСИР в городах Раск и Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Нападавшие захватили заложников в Чабахаре. Как отмечает ЭФЭ, после нескольких часов столкновений между силами КСИР и нападавшими всех заложников удалось освободить.

Заместитель министра внутренних дел Ирана Маджид Мирахмади заявил, что ответственность за нападения несет радикальная группировка "Джейш аль-Адль", которую в Иране признают террористической.

В декабре прошлого года "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в городе Раск, в результате которого погибли 11 сотрудников правоохранительных органов.

Группировка "Джейш аль-Адль" основана в 2012 году, ее члены - приверженцы исламского течения салафитов. Она действует в основном на юго-востоке Ирана, где существуют проблемы с режимом безопасности на границе с Пакистаном.

Группировка взаимодействовала с курдскими сепаратистами в Иране. Признана террористической организацией в Иране, США, Японии, Новой Зеландии.