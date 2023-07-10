Столтенберг обсудит с лидерами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в НАТО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном для обсуждения присоединения скандинавской страны к альянсу.

"Наша главная цель - согласовать все к саммиту. Однако гарантий того, что это получится, нет", - заявил генсек НАТО на прошлой неделе.

На прошлой неделе прошла встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии, в которой приняли участие главы МИД, руководители разведслужб и советники по вопросам безопасности.

По итогам встречи Столтенберг заявил, что считает возможным принятие политического решения по кандидатуре Швеции к саммиту НАТО в Вильнюсе. Он отметил, что цель - добиться к саммиту не самой ратификации, а принципиального согласия властей Турции ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу.

При этом с турецкой стороны высказывания были более сдержанными. По итогам встречи глава МИД страны Хакан Фидан сказал, что Анкара ожидает от Стокгольма "практических шагов" для вступления в НАТО. Позже сам Эрдоган усомнился в том, что страна заслуживает доверия.

"Как можно доверять стране, на улицах которой свободно разгуливают и действуют террористы? Какой вклад в миссию альянса может внести государство, не дистанцирующееся от террористических организаций?" - сказал президент, говоря о Швеции.

Недавно ситуация осложнилась в связи с разрешением полиции Швеции на проведение акции протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма, во время которой 37-летний выходец из Ирака сжег несколько страниц Корана. Акция вызвала резкое осуждение со стороны лидеров многих мусульманских стран, в том числе Эрдогана, который сообщил, что реакция Турции будет "предельно жесткой".

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила ряд условий, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.