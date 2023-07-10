НАТО отложит решение о создании офиса альянса в Токио

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - НАТО может отложить свое решение о создании отделения в Токио до осени или позже, сообщает Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников, Франция выступила против идеи создания отделения НАТО в Токио, заботясь об отношениях с Китаем.

Таким образом, вероятность того, что необходимая для принятия решения единогласная поддержка будет достигнута на саммите НАТО в Литве, стартующем в Вильнюсе 11 июля, является маловероятной.

По словам собеседников издания, токийский офис - "менее приоритетный" пункт повестки предстоящего саммита НАТО, поэтому этот вопрос, скорее всего, будет отложен до осени или до более позднего срока. Как отметили источники, блок будет работать над окончательным принятием решения до конца года.

Япония и НАТО с 2007 года обсуждают возможность открытия офиса альянса в Токио. Япония открыла свое представительство в НАТО в Брюсселе в 2018 году. Премьер Японии Фумио Кисида в прошлом году стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО.

Он также присоединится к встрече глав государств альянса в Литве.