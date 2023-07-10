Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

НАТО отложит решение о создании офиса альянса в Токио

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - НАТО может отложить свое решение о создании отделения в Токио до осени или позже, сообщает Nikkei со ссылкой на осведомленные источники.

По информации источников, Франция выступила против идеи создания отделения НАТО в Токио, заботясь об отношениях с Китаем.

Таким образом, вероятность того, что необходимая для принятия решения единогласная поддержка будет достигнута на саммите НАТО в Литве, стартующем в Вильнюсе 11 июля, является маловероятной.

По словам собеседников издания, токийский офис - "менее приоритетный" пункт повестки предстоящего саммита НАТО, поэтому этот вопрос, скорее всего, будет отложен до осени или до более позднего срока. Как отметили источники, блок будет работать над окончательным принятием решения до конца года.

Япония и НАТО с 2007 года обсуждают возможность открытия офиса альянса в Токио. Япония открыла свое представительство в НАТО в Брюсселе в 2018 году. Премьер Японии Фумио Кисида в прошлом году стал первым японским лидером, посетившим саммит НАТО.

Он также присоединится к встрече глав государств альянса в Литве.

НАТО Токио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета SpaceX в понедельник стартует на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Столтенберг обсудит с лидерами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в НАТО

Столтенберг обсудит с лидерами Турции и Швеции тему вступления Стокгольма в НАТО

Российские военные снова обвинили ВВС США в нарушении воздушного пространства Сирии

Российские военные снова обвинили ВВС США в нарушении воздушного пространства Сирии

Около 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле

Около 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июля

Глава Минфина США надеется на создание канала коммуникации между Вашингтоном и Пекином

В ЦПВС заявили о новых нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

В ЦПВС заявили о новых нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

В МИД РФ сочли своевременной инициативу Вучича созвать Совбез ООН по ситуации в Косово

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });