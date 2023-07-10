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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Продажи автомобилей в Китае в июне снизились на 2,6%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в июне сократились на 2,6% в годовом выражении, до 1,89 млн машин. Об этом говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Между тем по сравнению с маем продажи выросли на 8,7%. Помесячный рост наблюдался во все месяцы первого полугодия впервые с 2001 года на фоне восстановления китайского авторынка после спада, вызванного пандемией коронавируса, отмечает MarketWatch.

В первом полугодии в целом продажи машин увеличились на 2,5% до 9,65 млн.

Розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысились на 25,2% в годовом исчислении в июне, составив 665 тыс. единиц.

Поставки Tesla с завода в Шанхае в прошлом месяце составили 93,680 тыс. машин.

Китай
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