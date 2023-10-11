Продажи автомобилей в Китае в сентябре выросли на 4,7% г/г

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в сентябре увеличились на 4,7% в годовом исчислении - до 2,04 млн единиц, говорится в отчете Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). К августу показатель вырос на 6,25%.

Продажи электрокаров и гибридов (автомобилей на новых источниках энергии, NEV) в сентябре достигли 746 тысяч, что на 22,1% выше показателя за сентябрь 2022 года и на 4,2% больше августовского объема. Доля NEV в общем числе проданных за минувший месяц машин поднялась до 36,6%.

Поставки электромобилей Tesla с шанхайского предприятия в сентябре составили 74 073 штуки, при этом экспорт автопроизводителя с августа вырос на 57%, до 30 566 единиц.

В январе-сентябре продажи легковых машин стали больше на 2,1% по сравнению аналогичным периодом 2022 года, поднявшись до 15,41 млн штук.

Экспорт легковых автомобилей из Китая в прошлом месяце увеличился на 50% год к году и на 68% с января, при этом экспортные поставки электрокаров и гибридов выросли более чем в два раза, до 91 тысячи единиц.

За ростом популярности китайских NEV следуют защитные меры со стороны Евросоюза и США. В октябре Еврокомиссия инициировала антисубсидиарное расследование в отношении импорта электрокаров из Китая. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что мировые рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, стоимость которых искусственно занижается за счет "огромных государственных субсидий".

США, в свою очередь, ограничили доступ китайских автопроизводителей к налоговым льготам в рамках закона Inflation Reduction Act (IRA).

Что касается внутреннего рынка КНР, положительная динамика продаж в сентябре не в последнюю очередь обусловлена их активизацией в конце месяца, в преддверии "золотой недели" - семидневных национальных праздников.

Кроме того, росту числа реализованных в Китае машин также способствовало увеличение количества рекламных акций на фоне стремления автопроизводителей улучшить финансовые показатели под конец квартала, отмечается в отчете CPCA.