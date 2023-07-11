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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Переизбранный Мирзиеев уволил 20 руководителей администраций, компаний и ведомств Узбекистана

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании по вопросам привлечения инвестиций во вторник уволил сразу около 20 руководителей районов, городов, отраслевых компаний и объединений, сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

"Президент поручил уволить хокимов (глав администраций - ИФ) 10 районов и двух городов - Навои (центр одноименной области) и Янгиюля в Ташкентской области. Генпрокуратуре и Счетной палате поручено изучить деятельность этих хокимов и обеспечить законность", - говорится в сообщении.

По словам Асадова, в ходе совещания своих постов из-за недостатков в работе по привлечению инвестиций также лишились главы АО "Узбекские железные дороги", "Узводоснабжение", председатель госкомитета по автодорогам (Автодор), заместители министров транспорта и водного хозяйства.

Досрочные президентские выборы в республике прошли в воскресенье. Во вторник ЦИК после подсчета всех бюллетеней сообщил, что Мирзиеев победил на выборах, набрав 87,05% голосов при явке 79,8%.

Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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