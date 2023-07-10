Мирзиеев переизбран президентом Узбекистана

Шавкат Мирзиеев Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выиграл досрочные президентские выборы с 87,5% голосов, сообщил глава Центризбиркома Зайниддин Низамходжаев.

"По предварительным данным, за Мирзиеева отдали свои голоса 13 625 055 человек, или 87,5% избирателей из числа, принявших участие в голосовании", - уточнил он.

В соответствии со статьей 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан", это дает право считать Мирзиеева избранным главой государства.

На выборы президента были зарегистрированы более 19,5 млн избирателей, из них проголосовали 15 671 405. Досрочно в период с 28 июня по 5 июля проголосовали свыше 800 тысяч избирателей, в том числе около 188 тысяч за рубежом.

Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - после смерти первого главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев выиграл новые выборы с 80,12% голосов.

В апреле в Узбекистане провели референдум об изменении Конституции, в том числе о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет. Предложенные изменения поддержали 90,2% избирателей.

В начале мая Мирзиеев, опираясь на внесенные в Конституцию изменения, подписал указ о проведении досрочных президентских выборов.