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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Южная Корея и НАТО расширяют сотрудничество в 11 областях

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи на полях саммита североатлантического альянса в Вильнюсе (Литва) приняли Программу индивидуального партнерства (ITPP) для сотрудничества в 11 областях, сообщает "Ренхап" со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

По данным агентства, ITPP увеличивает число областей сотрудничества между Сеулом и НАТО до 11, начиная от борьбы с терроризмом и нераспространения до новых технологий и киберзащиты, а также предусматривает диалог и консультации для содействия взаимопониманию в отношении общих угроз безопасности.

Обе стороны договорились проводить регулярные переговоры на рабочем и на высшем уровнях по политическим и военным вопросам, одновременно способствовать участию Южной Кореи в дискуссиях НАТО по новым технологиям и киберзащите.

Партнерство также предусматривает создание консультативного органа между Южной Кореей и НАТО для укрепления антитеррористического потенциала и содействие участию Сеула в антитеррористических учениях НАТО и рабочих группах.

Также "для обеспечения оперативной совместимости" предполагается участие военных Южной Кореи в учениях под руководством НАТО.

Кроме того, Южная Корея примет участие в образовательных программах альянса по реагированию на изменение климата в сфере безопасности, участию женщин в интересах международного мира и стабильности.

Помимо прочего, планируется продвигать публичную дипломатию для повышения осведомленности о партнерстве Южной Кореи и НАТО.

Южная Корея НАТО
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