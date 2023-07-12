Рост ВВП Казахстана в I полугодии составил 5%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Экономика Казахстана по итогам января-июня 2023 года выросла на 5%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров.

"По итогам первого полугодия текущего года темп роста экономики Казахстана составил 5%", - сказал Куантыров на заседании правительства в среду в Астане, отчитываясь о социально-экономическом развитии за I полугодие.

В январе-мае рост ВВП достиг 4,5%, по итогам 2022 года экономика выросла на 3,1%.