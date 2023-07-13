Генпрокурор РФ предложил китайскому Контрольному комитету обменяться опытом борьбы с коррупцией

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил китайскому Государственному контрольному комитету договориться об обмене "самыми лучшими" практиками в борьбе с коррупцией.

"В своей работе мы изучаем передовые практики зарубежных партнеров. Например, мне известно о последовательных системных результатах Китая в сфере борьбы с коррупцией, особенно в возврате активов коррупционеров из-за рубежа... Предлагаю рассмотреть вопрос о разработке между нашими ведомствами письменной договоренности, которая позволит обмениваться опытом и самыми лучшими практиками в борьбе и противодействии коррупции. Уверен, это будет полезно обеим сторонам. Мы готовы к взаимодействию и сотрудничеству в любом формате", - сказал Краснов в Пекине на встрече с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куйем.

"Я думаю, что антикоррупционная линия России и Китая является важной составляющей нашего высокоуровневого политического взаимодействия. Китайская сторона готова с вами прилагать совместные усилия для реализации важных договоренностей наших лидеров, углублять сотрудничество и обмен мнениями в области антикоррупционной борьбы", - заявил Фу Куй.

Краснов пояснил, что по искам прокуроров в доход государства может обращаться не только имущество чиновников, но и криптовалюта, когда в отношении таких активов отсутствуют доказательства их легального происхождения.

"Действующие в России положения закона позволяют применять этот инструмент независимо от наличия уголовного преследования. При этом ответственности подлежат как действующие, так и бывшие служащие органов власти и управления", - добавил генпрокурор.

Краснов также рассказал об информационной системе "Посейдон", которая в том числе используется для профилактики коррупционных правонарушений среди госслужащих.

"Обрабатывая сразу несколько баз фискальных органов, а также информацию из социальных сетей, на выходе программа выдает результат о том, соблюдал ли госслужащий, иной сотрудник ограничения, запреты и требования, установленные с целью противодействия коррупции", - рассказал Краснов.

Система "Посейдон" заработала в России в 2022 году.