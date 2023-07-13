Генпрокурор Краснов заявил, что иностранные инвестиции в РФ находятся под защитой государства

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Пекине заверил китайских коллег, что иностранные инвестиции в Россию находятся под надежной защитой государства.

В четверг Краснов провел в Пекине рабочую встречу с замсекретаря Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины, заместителем руководителя Государственного контрольного комитета КНР Фу Куем.

"Хочу вас заверить, что иностранные инвестиции в Российскую Федерацию находятся под защитой государства, в том числе в лице Генеральной прокуратуры", - сказал Краснов.

Он также отметил, что российская сторона считает перспективным продолжение сотрудничества двух стран и на международных антикоррупционных форумах, в том числе в рамках ООН и региональной сети правоохранительных и антикоррупционных органов АТЭС.

Российский генпрокурор пригласил Фу Куя во Владивосток, где с 10 по 13 сентября пройдет Восточный экономический форум, в рамках которого в числе прочего с участием Генеральной прокуратуры будут обсуждаться вопросы защиты предпринимателей и инвесторов, в том числе от коррупционных проявлений.

Государственный контрольный комитет КНР, сформированный в 2018 году, занимается противодействием коррупции и злоупотреблениям на государственном уровне.