Экспорт Китая в июне упал на 12,4%, импорт сократился на 6,8%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года, и составил $285,32 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления.

Импорт тем временем снизился на 6,8% - до $214,7 млрд. Показатель опустился по итогам четвертого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.

Уменьшение импорта обусловлено главным образом ослаблением внутреннего спроса, тогда как падение экспорта спровоцировала слабость мировой экономики, отмечают эксперты.

Китай в прошлом месяце сократил закупки за рубежом меди на 16,4%. При этом импорт нефти подскочил на 45,3%, железной руды - на 7,4%, соя-бобов - на 24,5%.

Внешнеторговый профицит в июне составил $70,62 млрд по сравнению с $97,37 млрд за тот же месяц годом ранее и $65,81 млрд в мае. Аналитики прогнозировали, что показатель составит $74,8 млрд.

Профицит во внешней торговле с США в июне повысился до $28,72 млрд с $28,16 млрд в мае. В первом полугодии положительное сальдо торгового баланса Китая с Соединенными Штатами составило $151,44 млрд.

Китайская внешнеторговая деятельность столкнется со значительным давлением во втором полугодии, во многом из-за высокой инфляции в развитых экономиках и геополитических факторов, сказал представитель таможенного управления Лю Далян.