Аномальная жара охватила юг Европы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Страны южной Европы страдают от тепловой волны "Цербер", в ближайшие дни в некоторых регионах температура может подняться до 45 градусов по Цельсию и выше, сообщают западные СМИ.

Агентство Associated Press сообщает, что, по данным испанской метеорологической службы, в ближайшие дни в юго-восточных районах Пиренейского полуострова температура может подняться до 45 градусов по Цельсию. При этом там уже фиксируется высокая температура: уже в 06:00 среды более 100 метеостанций зафиксировали температуру как минимум 35 градусов по Цельсию.

В других районах полуострова ожидается незначительное понижение температуры.

При этом температура уже превысила или превысит в ближайшие дни отметку в 40 градусов по Цельсию во Франции, Греции, Хорватии и Турции. По сообщениям BBC, тяжелее всего ситуация в Италии, где жара может достичь 48,8 градусов - погодного рекорда для Европы, зафиксированного в стране в 2021 году. На данный момент высший уровень метеоопасности введен в 10 итальянских городах, в том числе во Флоренции и Риме. Во вторник из-за высоких температур на севере страны скончался 44-летний мужчина. Несколько туристов получили тепловые удары.

По сообщениям Sky News, в некоторых частях Греции температура может подняться до 40-45 градусов, тогда как в среднем в это время года она обычно держится на отметке в 32, а в чешской Праге в субботу ожидается 34 градуса - на 10 выше средних для июля 24. На севере Африки жара может достичь 50 градусов: в Тунисе уже зафиксировали 49 градусов тепла.

Причиной высоких температур является тепловая волна "Цербер", которой дали такое название в Итальянском метеорологическом обществе. CNN отмечает, что в пятницу "Цербер" может заменить новый атмосферный фронт "Харон", из-за чего на следующей неделе температуры в Италии могут подняться еще выше.

Во многих странах власти призывают граждан принимать меры предосторожности во время пребывания на улице, путешествовать без необходимости не рекомендуется.