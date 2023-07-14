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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Шольц считает временным взлет популярности ультраправых в Германии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что растущая популярность крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) сойдет на нет к следующим федеральным выборам, передает АР. Он высказал это мнение на ежегодной летней пресс-конференции.

"Я уверен, что результаты AfD на следующих федеральных выборах будут не сильно отличаться от результатов на предыдущем голосовании", - заявил канцлер.

Шольц планирует добиться подобного снижения популярности ультраправых через политику, которая "даст гражданам достаточно причин для веры в светлое будущее".

Последние опросы общественного мнения показывают, что AfD поддерживают около 20% респондентов - больше, чем Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Шольца.

На выборах 2021 году "Альтернатива" получила 10,3% голосов, а на выборах в 2017 году - 12,6%.

Альтернатива для Германии Олаф Шольц Германия AfD
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