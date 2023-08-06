Партия "Альтернатива для Германии" призвала создать новый союз стран Европы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Проект ЕС потерпел крах, странам Европы нужно сформировать новый союз, говорится в программе ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которую приняли на партийном съезде в Магдебурге.

"Согласно документу, ЕС потерпел полную неудачу во всех важнейших сферах, включая миграционную и климатическую политику. Также говорится, что партия отвергает евро в качестве валюты", - передает Associated Press (AP).

Съезд проходил в рамках подготовки к участию в выборах в Европарламент, запланированных на июнь 2024 года.

Однако, уточняет AP, программа AfD не требует выхода ФРГ из ЕС, а призывает основать новую "федерацию европейских народов". При этом в задачи новой федерации будет входить защита внешних границ от иммиграции, достижение автономии в области безопасности, сохранение "различных идентичностей" в Европе.

Ранее в проекте партийной программы AfD содержался призыв к роспуску ЕС, однако в итоге формулировки смягчили.

В середине июля канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что растущая популярность AfD сойдет на нет к следующим федеральным выборам. Однако последние опросы общественного мнения показывали, что AfD поддерживают около 20% респондентов - больше, чем Социал-демократическую партию Германии Шольца.

На выборах в 2021 году "Альтернатива" получила 10,3% голосов, а на выборах в 2017 году - 12,6%.

Однако в AfD высказывались против сотрудничества с основной консервативной силой ФРГ - оппозиционной партией Христианско-демократический союз (ХДС). В свой черед лидер ХДС Фридрих Мерц тоже настаивал на том, чтобы между его партией и "Альтернативой" даже на местном уровне совместной работы не было.