Военные РФ зафиксировали за сутки 13 нарушений в небе над Сирией со стороны коалиции США

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Сирии зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов возглавляемой США коалиции, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Гуринов в четверг.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей "Рафаль".

Также Гуринов сообщил, что 12 июля в районе Эт-Танф силами коалиции были проведены учения с использованием средств противовоздушной обороны.

"Подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы", - подчеркнул Гуринов.