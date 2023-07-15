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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Посольство РФ готово оказать содействие экстрадированному в США россиянину

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты в Вашингтоне готовы оказать экстрадированному из Эстонии в США гражданину РФ Вадиму Конощенку необходимое консульское содействие, заявила в субботу заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова.

"Внимательно следим за развитием ситуации с экстрадированным из Эстонии в США гражданином России Конощенком. Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие", - сказала она журналистам.

Шумова подчеркнула, что дипломаты "будут требовать от американской стороны обеспечения его прав и законных интересов".

Американский Минюст ранее в пятницу сообщил об экстрадиции россиянина из Эстонии в США. "Обвиняемый предположительно контрабандой вывез из США технологии двойного назначения и боеприпасы", - говорилось в заявлении ведомства.

"Конощенку сегодня днем (14 июля по местному времени - ИФ) будет предъявлено обвинение (...) в федеральном суде Бруклина по обвинению в сговоре и другим обвинениям, связанным с глобальной сетью закупок и отмывания денег от имени российского правительства", - подчеркивалось в сообщении.

Гражданину РФ грозит до 30 лет лишения свободы.

США Эстония посольство РФ
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