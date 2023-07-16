В США нашли подозреваемого в серийных убийствах на пляже 14-летней давности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, прокуратура предъявила обвинение 59-летнему архитектору в нескольких убийствах женщин на пляже Гильго-Бич, совершенных в 2010 г. Об этом сообщает Associated Press.

Многолетнее расследование серии убийств увенчалось успехом благодаря масштабной розыскной и аналитической работе.

Расследование началось 13 лет назад, с поисков Шеннан Гилберт, работницы секс-бизнеса, которая позвонила в полицию, когда уходила из дома клиента, сказав, что кто-то преследует ее. Полиция искала Гилберт в декабре 2010 года, когда наткнулась на останки еще одной женщины: Мелиссы Бартелеми, которую в последний раз видели живой годом ранее.

Через несколько дней после этого открытия полиция обнаружила части тел еще трех женщин на песчаной косе, известной как Гильго-Бич. Останки других шести женщин были найдены в течение следующих нескольких месяцев.

Жертвами в основном были молодые секс-работницы. Дело рассматривалось пятью комиссарами полиции. По мере того как число жертв росло, а поиск расширялся, полицейские использовали лошадей, чтобы добираться до отдаленных районов района, просматривали записи о штрафах за парковку и исследовали фотографии с воздушного наблюдения от ФБР. На протяжении многих лет за помощь в поимке предлагалось денежное вознаграждение, а эксперты ФБР составили профиль убийцы.



Но совсем недавно следователям удалось сделать выводы из старой улики - пикапа, замеченного в связи с исчезновением одной из жертв. Полицейские также составили график поездок и звонков с нескольких мобильных телефонов, разобрали ящики электронной почты, углубились в историю интернет-запросов, и собрали выброшенный подозреваемым мусор.

В итоге Рексу А. Хойерманну было предъявлено обвинение в совершении трех убийств, и прокуратура назвала его главным подозреваемым в четвертом.

"С момента обнаружения первой жертвы в обществе было много пристального внимания и критики в отношении того, как проводилось данное расследование. Я скажу вам вот что: следователи никогда не унывали", - заявил комиссар полиции.

Хойерманн, 59-летний архитектор, однако не признал себя виновным.

Полиция и прокуратура утверждают, что он внешне вел жизнь состоятельного человека и тайно убивал секс-работниц, когда его жены не было в дома.

По словам прокуроров, Хойерманн использовал мобильный телефон одной из жертв, чтобы мучить ее родственников звонками, в том числе одним звонком, в котором он сказал, что убил ее, и упорно искал информацию о расследовании, пытаясь уйти от полиции.

Среди его поисковых запросов был такой: "Почему серийный убийца с Лонг-Айленда до сих пор не пойман".

Прорыв в поисках произошел, когда следователь полиции штата Нью-Йорк, используя базы данных, определил, что именно Хойерманн владел автомобилем Chevrolet Avalanche ранней модели, замеченным неподалеку от места очередного преступления, и жил в парке Массапеква (который попал в поле зрения полицейских из-за геолокации звонков ряда жертв). Ранее свидетели сообщали полиции, что некий мужчина припарковал названный автомобиль возле дома жертвы Эмбер Костелло в ночь перед ее смертью.

Полицейские стали исследовать прошлое Хойерманна. Они узнали, что его мобильный телефон часто находился в тех же местах и примерно в то же время, что и анонимные мобильные телефоны, которые использовались жертвами, как говорится в судебных документах. Телефоны жертв и телефон Хойермана иногда даже совершали одинаковые маршруты.

Просматривая записи по кредитной карте Хойермана, следователи обнаружили данные о платежах на сайте знакомств. Также они нашли адреса его электронной почты, связанные с поиском порнографии с применением насилия и информации по делу Гильго-Бич, а также с откровенными селфи Хойерманна, которые были отправлены для организации сексуальных свиданий.

Используя расширенный анализ ДНК, недоступный на ранних стадиях расследования, следователи повторно исследовали волоски, найденные на пряжке ремня, скотче и удерживающем устройстве из мешковины, которые использовались при убийствах.

Чтобы заполучить образец ДНК Хойерманна полицейские следили за ним и просеяли его мусор, забрав 11 бутылок и корки от пиццы, которые он выбросил в мусорный бак на тротуаре Манхэттена.

ДНК из пиццы совпала с волосом, найденным на мешковине, обернутой вокруг одной жертвы, а другие волосы принадлежали родственнику Хойерманна, который, по словам следователей, не является подозреваемым. Они полагают, что у него дома по случайности оказались волосы другого человека.

Хойерманн является бакалавром архитектуры и владельцем собственной архитектурной фирмы. Согласно веб-сайту фирмы, большую часть своих работ он выполнял в Нью-Йорке.