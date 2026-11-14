Что случилось этой ночью: суббота, 14 ноября

Встреча Трампа с Путиным и Си Цзиньпином на полях АТЭС, сбой в работе аэропортов США, старт космического корабля Starship

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп во время поездки в Китай на саммит АТЭС проведет трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.

- Федеральное управление гражданской авиации из-за сбоя в системе телекоммуникаций ввело общенациональный запрет на вылеты всех самолетов, из-за чего были приостановлены и рейсы из Европы. Позже американские власти разрешили авиакомпаниям возобновить вылеты.

- Космический корабль Starship в субботу успешно стартовал в тестовый орбитальный полет вокруг Земли. При этом носитель Super Heavy не смог выполнить посадку с захватом "руками" башни обслуживания и приводнился в Американском заливе.

- Минприроды ввело максимальный норматив на отстрел медведей для регионов, сообщила пресс-служба министерства. В России с начала года из-за нападений бурых медведей погибли 36 человек.

- Британские самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint в октябре совершили 17 полетов вблизи западных границ России. По данным Daily Mail, интенсивность таких вылетов выросла в четыре раза по сравнению с маем.

- Бывший полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм будет включен в Национальный зал славы футбола США в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба MLS.